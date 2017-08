Incêndios

O incêndio ativo na Trofa e Maia obrigou à evacuação de casas em Folgosa e Vilar de Luz e está a ser combatido por 81 homens, disseram fontes oficiais, referindo que será montado um "posto de comando" no local.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorros (CDOS) do Porto disse à Lusa que o incêndio ativo na Trofa e Maia continuava ativo pelas 19:00 de hoje e que no terreno estavam a combater as chamas "81 homens de várias corporações de bombeiros", com "21 viaturas" e "três meios aéreos".

O CDOS do Porto adiantou que ia ser "montado um posto de comando no local do incêndio ativo".