Festas populares

Para os aficionados da tauromaquia e de tudo o que a rodeia, as Festas do Barrete Verde, em Alcochete, são imperdíveis. Mas o Destak deixa-lhe mais três sugestões para aproveitar este fim de semana prolongado.

As tronqueiras e burladeros de Alcochete estão prontos para mais uma edição das tradicionais Festas do Barrete Verde e das Salinas, entre os dias 11 e 16, onde a cultura taurina e equestre é figura central. São quatro as corridas e dez as largadas de toiros (de manhã até de madrugada), a que se juntam cinco esperas de toiros e as habituais recolhas dos animais por campinos e cavaleiros.

Existem quatro palcos – com destaque para o espetáculo de Emanuel, no dia 15 (22h30) –, além de arruadas com charanga e da Marcha dos Veteranos da Ilha Terceira. E, claro, a noite da sardinhada, na madrugada de sábado para domingo. Consulte a programação em goo.gl/QErQK2.

Uma mostra empresarial e institucional, outra mostra de artesanato, tasquinhas e atividades desportivas vão estar em destaque nas Festas do Barreiro, de 11 a 20. D.A.M.A, Raquel Tavares e GNR são alguns dos artistas presentes. Programação em goo.gl/zyaEzj.

As festas populares no concelho do Seixal prosseguem por estes dias, agora na frente ribeirinha de Amora. Toy (dia 11), Cuca Roseta (12), Alcoolémica (13), Maria Alice e Dany Silva (14) e David Antunes com FF e Vanessa Silva (15) são os artistas em destaque, numa programação que inclui cantares populares, baile e stand-up comedy com Serafim.

Também entre os dias 11 e 15 realizam-se as Festas em Honra de Nossa Srª do Rosário. Para além da procissão (dia 13, 18h30), não perca as largadas de toiros na praia, a Huga-Huga (uma dança popular da Moita) e as festas temáticas no Pátio da Cerveja (o gin tónico, a caiprinha e os cocktails também vão merecer um destaque especial) ou no Sound Beach (no Largo da Praia).