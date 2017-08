Eventos no Algarve

A forma como o reino de Xilb perdeu a sua autonomia na segunda metade do séc. XI está em destaque este ano na Feira Medieval de Silves. O Algarve apresenta ainda música do mundo, teatro e animação de rua.

Já um clássico das festas estivais, a XIV Feira Medieval de Silves oferece, de 11 a 20, dez dias de recriação histórica do período medieval da antiga capital do Reino do Algarve. Elementos como a dança, a música e a poesia vão estar em destaque no centro histórico da vila, mostrando «a vitalidade e a diversidade das artes no quotidiano árabe medieval».

Dois torneios a cavalo por dia, animação exclusiva no Castelo, manjares medievais, dança e animação levarão os visitantes numa «verdadeira viagem aos tempos áureos em que Silves era a capital do Al-Gharb». O traçado peculiar do tecido urbano e a imponência dos monumentos, aliados à azáfama nas ruas, formam um ambiente e cenário «únicos».

Uma experiência que pode ser vivida com rigor, uma vez que são alugados trajos da época para homem, mulher e criança por um preço simbólico (€2 a €3). O preço dos bilhetes varia consoante a atividade, mas vão dos €2 (bilhete diário) até aos €5 (entrada e espetáculo no Castelo).

Os episódios diários, com Ibn Amma como personagem principal, abordarão um período da história da cidade na segunda metade do século XI, época em que a Xilb, até aí reino independente, perde a sua autonomia e é inserida no reino Taifa de Sevilha.

Uma seleção de sons do mundo é a proposta do Festival Etniarte, que entre os dias 17 e 20 dará cor à Marginal de Monte Gordo com ritmos e artesanato dos quatro cantos do planeta. Espanha e Brasil são alguns dos países presentes no evento, que tem início marcado às 17h.

Diversos espetáculos de teatro e outras animações de rua voltam a invadir as ruas de Odeceixe durante três dias. Entre 17 e 19, o Miradouro de Praia, o Moinho de Vento ou o Largo Central desta vila do concelho de Aljezur são o palco para o ESTAR - Encontros de Teatro e Animação de Rua.

Este ano, o evento conta com duas extensões: uma à cidade de Lisboa, nos dias 11 e 12, com espetáculos no Miradouro de São Pedro de Alcântara e no Museu da Marioneta; outra a Porto Covo, nos dias 23 e 24, no Largo da Igreja. Pode consultar a programação completa em http://estar.pt/.