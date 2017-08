Incêndios

O trânsito na A3, entre a Maia e Santo Tirso, foi reaberto nos dois sentidos e o tráfego está a fluir com algum congestionamento, disse à Lusa fonte oficial da GNR.

Em declarações à Lusa, o tenente-coronel da GNR Silva Ferreira confirmou que o trânsito na A3 foi reaberto pelas 18:30 entre Santo Tirso e Maia, em ambos os sentidos, e que os carros circulavam com algum congestionamento devido ao corte de trânsito realizado pelas 17:00 devido ao incêndio florestal que deflagrou nos concelhos da Trofa e da Maia.

Na altura do corte, o trânsito foi desviado no sentido no Sul para o nó de Santo Tirso, e no sentido Norte para o nó da Maia.