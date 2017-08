Incêndios

O incêndio ativo na Trofa e Maia obrigou ao encerramento do aeródromo de Vilar de Luz, no qual estão estacionados os aviões que vão participar na Red Bull Air Race 2017, indicou fonte ligada ao equipamento.

Em causa está o Aeródromo Municipal da Maia, localizado na freguesia de Folgosa, localidade afetada esta tarde por um incêndio que se mantém ativo quer no concelho da Maia quer no da Trofa, ambos do distrito do Porto.

O tenente-coronel da Guarda Nacional Republicana Silva Ferreira apontou à Lusa que será montado um posto de comando no Aeródromo Municipal da Maia, informação reiterada pelo diretor do equipamento, Pedro Barros Prata, que vincou "não existir risco" nem "situações anormais".