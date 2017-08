Actualidade

O Presidente queniano, Uhuru Kenyatta, foi reeleito para um segundo mandato, anunciou hoje em Nairobi a Comissão Eleitoral do país.

A polícia do Quénia destacou agentes para diferentes zonas do país por prever protestos quando forem divulgados hoje os resultados definitivos das eleições e, previsivelmente, confirmada a vitória do Presidente Uhuru Kenyatta.

O anúncio foi feito apesar da oposição ter insistido hoje de manhã na existência de uma fraude, reafirmando a vitória do seu líder, Raila Odinga.