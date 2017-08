Incêndios

A Autoestrada da Beira Interior (A23) foi cortada hoje cerca das 20:00 em ambos os sentidos, na zona de Abrantes, Santarém, devido ao incêndio que lavra desde quarta-feira naquele local, disse fonte da GNR.

Segundo o comandante da GNR de Abrantes, capitão Flambó, a A23 foi cortada pelas 20:00 por questões de segurança, na sequência do incêndio que deflagrou quarta-feira pelas 18:14 em Aldeia do Mato, União de Freguesias de Aldeia do Mato e Souto, no concelho de Abrantes.

A circulação na A23 já tinha sido interrompida na quinta-feira, cerca das 19:40, mas acabou por ser reaberta cerca das 23:05.