O número de mortos na sequência do forte sismo que sacudiu, na noite de terça-feira, a província de Sichuan, no sudoeste da China, subiu hoje para 24, com a descoberta de quatro corpos, informou a agência oficial Xinhua.

O sismo fez ainda 493 feridos, dos quais 45 continuam em estado grave, segundo as autoridades locais que informaram ainda de pelo menos cinco desaparecidos.

O terramoto de magnitude 6,5 - segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos - ocorreu na terça-feira às 21:30 (14:20 em Lisboa), numa zona de elevada altitude e difícil acesso do planalto tibetano, onde se encontra a reserva de Jiuzhaigou, um dos parques naturais mais reputados do país e classificado pela Unesco.