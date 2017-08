Actualidade

Por Ana Matos Neves (texto), Pedro Martins (vídeo) e Mário Cruz (fotos), da Agência Lusa

Fábio, Isilda, Mário e Carlos vivem há décadas no bairro São João de Brito, em Lisboa, e, além da morada, partilham a "conquista agridoce" da legalização de algumas casas ali existentes há 40 anos, que deixa outras de fora.

Vizinho da Segunda Circular e do aeroporto Humberto Delgado, o bairro São João de Brito foi criado na década de 70 do século passado, quando retornados das ex-colónias portuguesas ali começaram a construir casas, com autorização da Câmara de Lisboa, dona do terreno.