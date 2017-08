Incêndios

Quase 1.800 operacionais combatiam, hoje, seis grandes incêndios em cinco distritos, Santarém, Leiria, Coimbra, Aveiro e Viana do Castelo, dos quais dois estão já em fase de resolução, indicou a Proteção Civil.

No concelho de Abrantes, distrito de Santarém, o fogo, que deflagrou na quarta-feira, continuava a mobilizar o maior número de meios, contando com 639 operacionais, apoiados por 212 viaturas, no combate a uma frente em povoamento florestal, segundo o 'site' da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

No mesmo distrito, no concelho de Ferreira do Zêzere, um incêndio, com duas frentes em povoamento florestal, que deflagrou na noite de sexta-feira, mobilizava 136 operacionais, apoiados por 39 meios terrestres, pelas 05:00.