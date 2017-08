Actualidade

O Festival de Cinema de Locarno termina hoje, na Suíça, e tem a longa-metragem portuguesa "Verão Danado", primeira obra de Pedro Cabeleira, na competição para jovens realizadores, entre outros cinco filmes com produção nacional.

Estreado em Locarno na secção "Cineastas do presente", "Verão danado" é uma ficção, mas retrata um tempo que é também o do realizador e dos mais de cem jovens atores e técnicos que entram no filme.

"Foi feito com pessoal da nossa idade, que tinha acabado a escola. Houve essa energia que foi contagiante entre uns e outros, principalmente entre os atores. Faziam 20 papéis no filme. Houve esta luta que não foi só minha. Foi uma luta de muita gente para que isto acontecesse", contou Pedro Cabeleira, de 25 anos, à agência Lusa.