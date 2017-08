Incêndios

Três incêndios em curso e dois em resolução mobilizam 1.434 operacionais em ocorrências nos distritos de Leiria, Santarém e Coimbra, de acordo com a Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC).

No 'site' deste organismo, pouco depois das 08:00, eram apontadas como ocorrências importantes três fogos em curso: no concelho de Pombal e Alvaiázere, no distrito de Leiria, e no concelho de Abrantes, distrito de Santarém.

Em resolução encontravam-se os fogos nos concelhos de Ferreira do Zêzere, distrito de Santarém, e de Cantanhede, distrito de Coimbra.