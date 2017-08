Actualidade

De Kivu do Norte a Kasai, a violência espalhou-se pela República Democrática (RD) do Congo. Há cinco anos, Kivu apresentava índices alarmantes, mas hoje a escalada de massacres multiplicou-se e estendeu-se ao centro do país.

Em 2012, a província de Kivu do Norte ao leste da RD Congo era palco de intensos conflitos entre o grupo rebelde de origem tutsi M23 e as forças armadas congolesas e milícias comunitárias de autodefesa, os Mai-Mai.

Naquele momento, o alto nível de violência desalojou 900 mil pessoas que tiveram que fugir das suas casas. Cerca de 20.000 - incluindo 600 soldados das forças armadas (FARDC) - escaparam para os vizinhos Ruanda e Uganda.