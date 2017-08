Incêndios

Sexta-feira foi o dia deste ano em que Portugal registou mais incêndios, num total de 220 ocorrências, das quais 60 apenas no distrito do Porto, informou hoje a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

No primeiro 'briefing' do dia, a adjunta de operações da ANPC, Patrícia Gaspar, revelou que estão neste momento dez incêndios em curso, com o fogo em Abrantes, distrito de Santarém, a continuar a preocupar as autoridades, depois de no final da tarde de sexta-feira ter estabilizado, antes de o cenário se agravar.

Das 220 ocorrências registadas na sexta-feira, um novo máximo diário, os operacionais conseguiram dominar grande parte.