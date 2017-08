Actualidade

O líder do PSD, Pedro Passos Coelho, regressa este ano pela oitava vez à Festa do Pontal, a primeira iniciativa da 'rentrée' do PSD, que volta a reunir os sociais-democratas no calçadão de Quarteira, no Algarve.

A menos de dois meses das eleições autárquicas, nas quais os sociais-democratas têm como objetivo ganhar as eleições e conquistar o maior número de câmaras e juntas de freguesia, o partido arranca para as últimas semanas de pré-campanha em 'território' socialista.

Nas autárquicas de 2013, o PSD conquistou apenas cinco dos 16 municípios algarvios, com o PS a vencer em dez concelhos e a CDU na autarquia de Silves.