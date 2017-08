Actualidade

Os pais de pelo menos 35 crianças que morreram nos últimos três dias, num hospital no norte da Índia, alegaram que houve falta de fornecimento de oxigénio na ala das crianças.

O juiz do distrito Rajiv Rautela negou que a falha no fornecimento de oxigénio tenha causado as mortes, acrescentando que as crianças morreram de causas naturais, em Gorakhpur, no estado de Uttar Pradesh.

Os pais das crianças, no entanto, disseram que o fornecimento de oxigénio para a enfermaria terminou na quinta-feira à noite e as famílias dos pacientes receberam balões de oxigénio manuais para ajudar as crianças a respirarem.