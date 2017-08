Incêndios

O fogo que começou na sexta-feira em Alvaiázere, distrito de Leiria, foi dado como dominado hoje às 10:18, mantendo-se ativos dois incêndios, nos distritos de Viseu e de Braga, informou a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

O incêndio de Alvaiázere, que deflagrou no final da tarde de sexta-feira, "está dominado", disse à agência Lusa o comandante da ANPC, Paulo Santos, referindo que um carro de bombeiros da corporação local "tombou lateralmente" no combate às chamas, provocando ferimentos ligeiros em cinco bombeiros.

De acordo com a mesma fonte, mantêm-se 182 operacionais no terreno para operações "de consolidação do rescaldo".