Actualidade

A GNR deteve nas últimas 12 horas 41 pessoas por condução sob o efeito do álcool, condução sem habilitação legal, tráfico de estupefacientes e posse de arma proibida.

Em comunicado, esta força de segurança informou que as operações realizadas entre as 20:00 de sexta-feira e as 08:00 de hoje visaram "a prevenção e combate à criminalidade violenta, fiscalização rodoviária, entre outras".

Dos 41 detidos em flagrante delito, 24 conduziam sob o efeito do álcool, oito por condução sem habilitação legal, sete por tráfico de estupefacientes e um por posse de arma proibida.