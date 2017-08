Actualidade

O Moreirense e o Feirense empataram hoje 0-0, em Moreira de Cónegos, e somaram a segunda igualdade em outras tantas jornadas da I Liga portuguesa de futebol.

Com dois pontos, Feirense e Moreirense seguem para já no oitavo lugar, mas podem perder posições ainda nesta ronda, que se completa somente na segunda-feira.

O Sporting lidera o campeonato, com seis pontos, depois de ter vencido o Vitória de Setúbal (2-0) na sexta-feira, e é perseguido por seis equipas, todas com três pontos, incluindo o FC Porto, que joga no domingo em Tondela, e o campeão Benfica, que fecha a jornada na segunda-feira, no terreno do Desportivo de Chaves.