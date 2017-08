Incêndios

O incêndio que deflagrou na quinta-feira na Mealhada, distrito de Aveiro, e que foi dominado durante a noite, reativou hoje às 16:53 e está "a arder com muita intensidade", informou a Proteção Civil.

O incêndio tinha sido dado como dominado por volta das 02:00, mas várias reativações ao longo do perímetro do fogo levaram à sua reativação, com as chamas a lavrarem "com muita intensidade", entre Igreja Velha e Pisão, localidades da freguesia de Barcouço, disse à agência Lusa Patrícia Gaspar, da Autoridade Nacional de Proteção Civil.

Segundo Patrícia Gaspar, é provável proceder-se "à evacuação de um lar", em Barcouço.