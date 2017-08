Actualidade

O Belenenses alcançou hoje a primeira vitória na I Liga portuguesa de futebol 2017/18, ao derrotar em casa o Marítimo, por 1-0, em jogo da segunda jornada, disputado em Lisboa.

Nuno Tomás marcou o único golo do encontro no Estádio do Restelo, aos 47 minutos, e deu o primeiro triunfo no campeonato ao Belenenses, que se estreou com uma derrota frente ao Rio Ave, enquanto o Marítimo perdeu pela primeira vez, depois de uma vitória sobre o Paços de Ferreira.

O Marítimo, que recebe o Dínamo de Kiev na quinta-feira, na primeira mão dos 'play-offs' da Liga Europa, e o Belenenses seguem para já em sétimo e oitavo, ambos com três pontos. O Sporting lidera o campeonato, com seis pontos, mas mais um jogo do que o quinteto que o persegue com três pontos, incluindo o campeão Benfica e o FC Porto.