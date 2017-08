Incêndios

Mais de 70 incêndios deflagraram apenas em três horas da tarde de hoje em vários locais do norte e centro do país, com Coimbra a ativar o Plano de Emergência Distrital devido aos fogos.

No segundo "briefing" do dia da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), a adjunta nacional de operações, Patrícia Gaspar, explicou que a tarde de hoje está a dar "muito trabalho" e que às 18:30 foi ativado o Plano de Emergência Distrital de Coimbra, onde também foram ativados os planos municipais de emergência de Miranda do Corvo, Cantanhede e Coimbra.

Depois de uma manhã mais tranquila, a responsável disse que na tarde de hoje surgiram 25 incêndios entre as 15:00 e as 16:00, outros 25 entre as 16:00 e as 17:00, e mais 23 entre as 17:00 e as 18:00, com Coimbra, Santarém e Aveiro a merecerem maiores preocupações.