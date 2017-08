Actualidade

O líder do PCP desafiou hoje o PSD a ter uma posição mais "construtiva" relativamente às políticas a implementar no país, considerando que o posicionamento dos sociais-democratas tem sido de "negação permanente" e de críticas sem propostas alternativas.

"Não se pode exigir ao PSD que deixe de criticar, consideramos que a ação governativa não é intocável, nós próprios temos assumido posições divergentes, mas temos sempre esta visão positiva, construtiva, que se reflete, designadamente, a partir de hoje", afirmou Jerónimo de Sousa, referindo-se à atualização extraordinária de pensões.

O secretário-geral do PCP falava aos jornalistas durante uma visita à Feira Medieval de Silves, único concelho no Algarve em que a autarquia é liderada pela CDU, embora tenha frisado que não se tratou de uma ação relacionada com a campanha eleitoral, mas sim uma visita "descontraída".