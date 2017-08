Incêndios

O fogo que começou na tarde de sábado em Coimbra e que entrou no concelho de Miranda do Corvo destruiu pelo menos uma casa de primeira habitação, provocando dois desalojados na aldeia da Lata, afirmou o presidente da Câmara.

De acordo com o presidente do município de Miranda do Corvo, Miguel Baptista, arderam duas casas, tendo a confirmação de que "pelo menos uma" era de primeira habitação, resultando em dois desalojados, mãe e filho, ambos adultos.

As duas pessoas estão na sede de freguesia, Semide, acrescentou.