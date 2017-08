Actualidade

Londres felicitou, no sábado, Uhuru Kenyatta pela sua reeleição como Presidente do Quénia, onde pelo menos 11 pessoas morreram após o anúncio do resultado eleitoral que a oposição contesta e qualifica de "farsa".

"Terça-feira foi um dia histórico para o Quénia, com milhões de quenianos a saírem para votar nas eleições gerais. O Reino Unido congratula calorosamente o Presidente Kenyatta pela reeleição", afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Boris Johnson, citado num comunicado divulgado na noite de sábado.

Segundo uma contagem da agência de notícias France Presse, os confrontos entre manifestantes e polícia resultaram em pelo menos 11 mortos, nove nos bairros da lata de Nairobi e dois no oeste do país, perto de Kisumu e Siaya, desde a noite de sexta-feira.