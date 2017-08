LC

O Sporting estreia-se na terça-feira, em Alvalade, nas competições europeias em 2017/18, na primeira mão do 'play-off' da Liga dos Campeões, contra os romenos do Steaua, que já venceram a competição em 1986.

Depois da entrada vencedora na I Liga, com vitórias frente ao Desportivo das Aves (2-0) e com o Vitória de Setúbal (1-0), o Sporting procura dar continuidade ao bom arranque na primeira mão, sabendo que venceu sempre em casa e nunca venceu na Roménia em jogos europeus.

As duas equipas nunca se defrontaram, mas os 'leões' já encontraram várias formações romenas, contra as quais venceu sempre em casa e perdeu sempre fora - foi assim com o Timisoara (1990), Dínamo Bucareste (1991) e Vaslui (2011).