Actualidade

O Parlamento iraniano aprovou hoje a atribuição de aproximadamente 440 milhões de euros para o desenvolvimento do programa de mísseis do Irão e o fortalecimento das atividades regionais da Guarda Revolucionária, em resposta às ações "aventureiras" dos Estados Unidos.

"Os americanos devem saber que se trata apenas da nossa primeira ação", alertou o presidente do Parlamento, Ali Larijani.

O presidente do Parlamento iraniano fez esta declaração depois do anúncio de uma votação esmagadora a favor do pacote de medidas, que pretende "fazer face às ações terroristas e aventureiras dos Estados Unidos na região".