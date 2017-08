Actualidade

Músicas dos Pixies, Sonic Youth, Motorhead ou Arcade Fire fazem parte do reportório do concerto da Escola do Rock, banda com 40 músicos que inaugura, na próxima quarta-feira, o palco de Paredes de Coura, festival que celebra 25 anos.

Quarenta músicos, a maioria rapazes (30), seis baterias, 14 guitarras, cinco baixos, oito vozes no coro e alguns sopros compõem a mais recente turma da Escola do Rock, a banda escolhida para abrir na quarta-feira, 16 de agosto, o primeiro dia do Vodafone Paredes de Coura, o festival de música daquela vila minhota que este ano celebra um quarto de século de existência.

Em entrevista telefónica à agência Lusa, o diretor artístico da Escola de Rock, Nuno Alves, 42 anos, conta que é "uma honra" e um sentimento "especial" abrir o palco principal de Paredes de Coura com um concerto de 45 minutos de duração e com um reportório que inclui algumas das bandas que passaram pelo festival nas 24 edições anteriores.