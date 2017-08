Actualidade

Um homem de 29 anos morreu hoje na sequência do despiste do automóvel que conduzia na estrada nacional (EN) 255-1, perto de Moura, no distrito de Beja, divulgaram fontes da GNR e dos bombeiros.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou à agência Lusa que o acidente, cujo alerta foi dado às 07:37, ocorreu na EN 255-1, que liga Moura a Sobral da Adiça, no mesmo concelho, junto à Herdade dos Machados.

A mesma fonte adiantou que a vítima mortal era o único ocupante da viatura.