Mundiais atletismo

João Vieira foi hoje o melhor português nos 50 quilómetros marcha dos Mundiais de atletismo, que decorrem em Londres, ao terminar na 11.ª posição, numa corrida que foi ganha pelo francês Yohann Diniz.

O atleta português terminou a prova com o tempo de 3:45.28 horas enquanto o outro luso em prova, Pedro Isidro, foi 32.º, com 4:02.30.

Tricampeão europeu, em 2006, 2010 e 2014, e detentor do recorde do mundo, com 3:32.33, Yohann Diniz sagrou-se pela primeira vez campeão mundial, com o tempo de 3:33.11 horas, novo recorde dos campeonatos.