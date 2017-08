Actualidade

O treinador do Desportivo de Chaves, Luís Castro, classificou hoje de "dificuldade máxima" a receção de segunda-feira ao Benfica, da segunda jornada da I Liga portuguesa de futebol, mas tem "muita esperança" em conquistar pontos.

"Preparamo-nos da melhor forma e encaramos com serenidade o jogo, algo que é obrigatório ter nestes momentos de maior tensão no campeonato, mas temos consciência que é um adversário muito difícil", afirmou na antevisão à partida de segunda-feira à noite.

Luís Castro lembrou que o treinador do Benfica, Rui Vitória, conseguiu colocar o clube no "caminho do êxito" de forma muito clara, sendo campeão nacional e vencedor da Supertaça e tendo iniciado esta época com seis golos em dois jogos, demonstrado ter "muita qualidade".