O treinador do Benfica elogiou hoje o Chaves, na antevisão da partida da segunda jornada da I Liga de futebol, mas reiterou a ambição dos 'encarnados' em somar novo triunfo, depois do arranque vitorioso diante do Braga.

Na conferência de imprensa realizada no Estádio da Luz, Rui Vitória salientou a "grande organização defensiva e ofensiva" do conjunto orientado por Luís Castro.

"Espero um jogo naturalmente difícil", começou por dizer o técnico dos tetracampeões nacionais, enumerando de seguida as principais virtudes da equipa transmontana: "É uma equipa de qualidade, que assenta num 4x3x3, com um ataque posicional bem definido, que sabe percorrer o seu caminho e que vai também querer impor a sua forma de jogar."