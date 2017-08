Actualidade

As chamadas do extremo inglês Willock e do central português Rúben Dias são as principais alterações nos convocados do Benfica para a deslocação ao reduto do Desportivo de Chaves, na segunda jornada da I Liga de futebol.

Para o embate frente aos flavienses, o técnico dos tetracampeões nacionais, Rui Vitória, decidiu chamar 21 jogadores, sendo que o extremo e o defesa, que não tinham sido opção para o jogo inaugural dos 'encarnados' no campeonato, frente ao Sporting de Braga (3-1), poderão agora fazer a sua estreia na prova.

Em sentido inverso, regista-se somente a saída do lateral Aurélio Buta da convocatória apresentada para o desafio com os arsenalistas na ronda anterior.