Incêndios

O incêndio que há dois dias consome floresta em Ferreira do Zêzere, distrito de Santarém, chegou a Vila de Rei, no distrito de Castelo Branco, sendo essa a ocorrência mais preocupante segundo a Proteção Civil.

No segundo "briefing" do dia da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), a adjunta nacional de operações, Patrícia Gaspar, disse que só hoje deflagraram 176 incêndios, mas explicou que os mais preocupantes, além do que ocorre em Ferreira do Zêzere e agora Vila de Rei, são os que lavram na Mealhada (Aveiro), Alvaiázere (Leiria) e Carvalhosas (Coimbra).

Às 17:00 a Proteção Civil registava 16 ocorrências, que envolviam quase 2.300 bombeiros, auxiliados por meio milhar de viaturas e 31 meios aéreos.