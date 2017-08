Actualidade

O presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, reiterou hoje que não tenciona demitir-se caso o resultado das eleições autárquicas fique aquém dos objetivos do PSD e frisou que o partido está "mobilizado" e a preparar o futuro.

"Eu não vou aqui introduzir nenhum elemento novo nessa matéria [de uma possível demissão]", afirmou aos jornalistas, antes de entrar na festa que marca a "rentrée" política do partido e que se realiza no Calçadão de Quarteira, no concelho de Loulé, no Algarve.

Questionado sobre se a sua ida ao Pontal é uma espécie de prova de vida do partido, Passos Coelho sublinhou que o PSD "não precisa de fazer prova de vida" e que até tem alertado para muitas coisas certeiras que o Governo "tem tentando esconder do país".