Actualidade

O PS considera que o líder do PSD não iniciou um novo ano político esta noite, num discurso no Algarve, antes repetiu o discurso que faz desde as eleições e aproveitou para criticar "com desfaçatez" o aumento extraordinário das pensões.

"Passos Coelho ainda não terá percebido que o país seguiu outro rumo e que é um rumo que está a resultar", disse à agência Lusa Ana Catarina Mendes, secretária-geral adjunta do PS, a propósito do discurso desta noite de Passos Coelho, apelidando depois o líder social-democrata de "um homem só, desnorteado, errático e prisioneiro do seu passado".

No discurso na Festa do Pontal, em Quarteira, que tradicionalmente marca a "rentrée" política do PSD, Pedro Passos Coelho acusou o PS e os partidos que o apoiam no Parlamento (PCP, BE e PEV) de imobilismo e disse que o sistema de comunicações de emergência SIRESP "tem a cara do atual primeiro ministro", já que foi aprovado quando António Costa era ministro da Administração Interna.