Venezuela

O Presidente colombiano, Juan Manuel Santos, pediu no domingo ao vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, que descarte uma intervenção militar na Venezuela.

"Expressei ao vice-presidente que a possibilidade de uma intervenção militar na Venezuela não deve ser contemplada", disse Santos numa declaração conjunta com Pence em Cartagena das Índias, onde começa o seu primeiro périplo pela América Latina.

"Nem a Colômbia nem a América Latina, do sul do Rio Grande até à Patagónia, poderiam estar de acordo [com uma intervenção militar]. A América é um continente de paz. Mantenhamo-lo assim", apelou o Presidente colombiano.