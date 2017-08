Angola/Eleições

O líder da UNITA comparou hoje o Presidente de Angola e o MPLA a um "gerente de loja", que tem de ser despedido porque levou a "empresa" à falência com promessas não cumpridas.

Isaías Samakuva, cabeça de lista da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) às eleições gerais de 23 de agosto, falava durante um comício, ao final da tarde de domingo, em Mbanza Congo, na província petrolífera do Zaire (norte de Angola).

Perante centenas de apoiantes, muitos deles crianças a muitos anos de poderem votar, Samakuva trouxe a parábola do gestor de loja, enumerou as promessas que José Eduardo dos Santos, o líder do partido que está no poder há 42 anos, o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), fez nas eleições de 2012 e perguntou se estas tinham sido cumpridas.