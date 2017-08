Actualidade

A Fretilin espera ter concluído, até ao próximo fim de semana, as negociações para a formação do próximo Governo, devendo deliberar igualmente quem será o chefe do executivo, disse hoje o secretário-geral do partido.

A previsão é de que a delegação da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin) se encontre na quarta-feira com delegações dos dois partidos convidados a formar uma "plataforma de governação", nomeadamente o Partido Libertação Popular (PLP) e o Kmanek Haburas Unidade Nacional Timor Oan (KHUNTO), explicou aos jornalistas Mari Alkatiri.

O responsável falava no final de um encontro, de cerca de uma hora, com o Presidente de Timor-Leste, Francisco Guterres Lu-Olo, a quem deu conta dos avanços nas negociações para definir o executivo.