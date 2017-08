Actualidade

O Governo do Burkina Faso classificou hoje como "terrorista" o ataque a um restaurante turco na capital do país, no domingo, que matou pelo menos 17 pessoas.

"Este domingo, 13 de agosto de 2017, pelas 21:00 [hora local], um ataque terrorista atingiu o restaurante Istanbul na avenida Kwame Nkrumah em Ouagadougou", afirmou o Governo, em comunicado .

"Este ataque causou até agora 17 vítimas, cujas nacionalidades ainda não foram especificadas, e oito feridos", indicou.