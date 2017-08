Actualidade

As autoridades chinesas retiraram no domingo 48.000 residentes na província de Hunan, no centro da China, na sequência de chuvas torrenciais, informou a agência noticiosa oficial Xinhua.

Desde sexta-feira que chuvas fortes atingem o norte de Hunan, afetando 200.000 pessoas em 62 cidades, indicaram as autoridades locais em comunicado.

Até domingo, 413 casas ficaram destruídas e 10.600 colheitas danificadas.