Actualidade

Pelo menos quatro pessoas foram mortas a tiro no domingo em Acapulco, conhecida estância balnear do México, onde tem sido registado um aumento da violência relacionada com a droga.

Um jornalista da agência noticiosa Associated Press (AP) viu os quatro cadáveres, incluindo o de um homem que estava estendido numa avenida central de Acapulco em plena luz do dia com uma toalha a cobrir-lhe a cara.

Transeuntes assistiram a partir de uma passagem pedonal às diligências da polícia, que isolou o local.