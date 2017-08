Actualidade

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga hoje a estimativa rápida para o crescimento da economia portuguesa no segundo trimestre, com os analistas a anteciparem um crescimento homólogo de 3% e em cadeia de 0,4%, em média.

De acordo com as estimativas dos analistas contactados pela Lusa, na comparação homóloga, o Núcleo de Estudos de Conjuntura da Economia Portuguesa (NECEP), da Universidade Católica, é a entidade que apresenta a projeção mais otimista (de 3,3%), seguindo-se o BBVA (3%), o Montepio (2,9%) e o ISEG - Instituto Superior de Economia e Gestão (2,8%), o que significa que, em média, a expectativa dos economistas aponta para um crescimento de 3% no segundo trimestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado.

Também na comparação com o trimestre anterior, a previsão mais otimista é a do NECEP, que aponta para um crescimento em cadeia de 0,7%, seguindo-se a do BBVA (de 0,4%) e a do Montepio e a do ISEG, de 0,3% em ambos os casos, o que corresponde a um crescimento em cadeia de 0,4% no segundo trimestre, em termos médios.