Actualidade

O Governo chinês anunciou, no domingo, existirem atualmente 1,01 milhão de veículos elétricos e híbridos no país asiático.

De acordo com o Ministério de Segurança Pública chinês, no total circulam no país 825 mil veículos elétricos e 193 mil híbridos

Desde 2014 que os veículos "verdes", produzidos na China, estão isentos de imposto sobre a compra no país, contando para uma redução de 10% no valor líquido da viatura.