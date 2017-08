Actualidade

Três pessoas foram mortas a tiro, no domingo, durante uma corrida automóvel no estado norte-americano do Wisconsin (norte), disse a polícia norte-americana.

O xerife do condado de Kenosha David Beth disse que as autoridades receberam um alerta, depois das 19:00 (02:00 de hoje em Lisboa).

Os três homens foram baleados por outro indivíduo perto de um ponto de venda de comida, disse Beth numa conferência de imprensa no domingo à noite.