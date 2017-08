Actualidade

A procuradoria-geral do México anunciou que vai levar o caso Odebrecht até "às últimas consequências", depois de uma investigação jornalística no Brasil ter implicado o ex-diretor da Petróleos Mexicanos (Pemex) no caso de corrupção.

"Este caso vai ser levado até às últimas consequências e diretamente contra a pessoa ou as pessoas responsáveis", disse no domingo a Procuradoria-Geral da República do México em comunicado.

De acordo com uma reportagem do diário brasileiro O Globo, divulgada no domingo, a construtora Odebrecht terá pagado até 10 milhões de dólares (8,4 milhões de euros) a Emilio Lozoya em subornos.