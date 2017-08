Actualidade

A coligação do Presidente Mauricio Macri (centro-direita, no poder) celebrou no domingo a vitória nos principais distritos nas primárias legislativas.

De acordo com resultados provisórios dos 24 distritos eleitorais do país, a frente governamental 'Cambiemos' impunha-se em metade, colocando-a em boa posição para as legislativas de outubro.

A vantagem do 'Cambiemos' inclui a província de Buenos Aires, que representa 37% dos eleitores do país.