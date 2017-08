Actualidade

O governador de Guam, Eddie Calvo, assegurou hoje que as autoridades locais "estão preparadas para o pior cenário", caso a Coreia do Norte cumpra a ameaça de atacar a ilha com mísseis.

"Ainda que as possibilidades (de ataque) sejam mínimas, é o trabalho do Governo local estar preparado para qualquer eventualidade", assegurou o governante durante uma conferência de imprensa.

Calvo indicou que "não há alterações no nível de segurança" e pediu à população e visitantes que mantenham os seus planos.