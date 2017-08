Actualidade

A taxa de desemprego urbano na China fixou-se em 5,1%, em julho, um nível "relativamente baixo", informou hoje o Gabinete Nacional de Estatísticas chinês (GNE).

Entre janeiro e julho foram criados 8,55 milhões de postos de trabalho nas cidades chinesas, mais 200.000 do que no mesmo período do ano passado, indicou, num comunicado difundido pela agência noticiosa oficial chinesa Xinhua, o porta-voz do GNE Mao Shengyong.

A taxa de desemprego urbano do país fixou-se em 5,1%, uma queda relativamente ao mesmo mês de 2016, apesar de julho ter coincidido com a conclusão da licenciatura de 7,95 milhões estudantes universitários, mais 300.000 do que no ano passado.