A China, principal parceiro e apoiante da economia norte-coreana, anunciou hoje a suspensão das importações de ferro, chumbo e dos minérios destes dois metais e de produtos do mar da Coreia do Norte, aplicando as sanções decididas pela ONU.

A partir de terça-feira "todas as importações de carvão, ferro, minérios de ferro e de chumbo, animais aquáticos e produtos do mar serão interditas", anunciou o Ministério do Comércio chinês em comunicado.

